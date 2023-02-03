شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسواق المال الإماراتية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبى المالي بنسبة 0.52% رابحًا 17.65 نقطة ليغلق عند مستوى 3382.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 79.7 مليون سهم محققة ما قيمته 222.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4701 صفقة لعدد 39 سهمًا.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات المالية بنسبة 0.8%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.74%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاعي المرافق العامة، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.4%، 0.38%، على التوالي وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.13%.

وزاد 22 سهمًا على رأسها بنك المشرق بنسبة 15%، ثم سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 10.20%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها بنك دبي التجاري بنسبة 7.29%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.50%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم تداول 4.9 مليون ورقة بقيمة 65.7 مليون درهم.

وقفز مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.758% رابحًا 74.13 نقطة ليغلق عند مستوى 9850.57 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.467 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 172.6 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 9997 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 5.24%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.35%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 1.80%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 1.14%، 1.03%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي العقار، والمرافق بنسبة 0.67%، 0.63%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الصناعات والطاقة بنسبة 1.98%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 41 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 13.73%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 10.61%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 5.82%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 10%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.9%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 9.52%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 413.7 مليون درهم.