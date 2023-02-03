شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة للتأمين الإجبارى: 401446 مركبة منها 172302 سيارة خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كان من بينها 3541 موديل 2019 و29235 موديل 2020 و81506 موديلات 2021 و245712 موديل 2022 و41452 موديل 2023 في السطور التالية تفاصيل أعداد المركبات وأنواعها:

أولا السيارات الملاكى:

سجلت الأعداد الإجمالية للمركبات طبقا لتقرير المجمعة للتأمين الإجبارى عن عام 2022 حوالى 172302 سيارة ملاكى.

وأكدت المجمعة للتأمين الإجباري أن أعداد المركبات التى تم التأمين إجباريا وترخيصها أيضا من بينها 486 موديل 2019 و1584 موديل 2020 و4032 موديل 2021 و140868 موديل 2022 و25332 موديل 2023.