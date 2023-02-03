بعد أيام من اعتماد الجنيه في موسكو.. صفقة كبيرة بين مصر وروسيا

الشارقة - اميمة ياسر - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 535 ألف طن قمح روسي بتمويل من البنك الدولي.

ومن المتوقع وصول القمح خلال النصف الثاني من شهر فبراير والنصف الأول من شهر مارس 2023.

يلأتي ذلك بعد أيام من إعلان البنك المركزي الروسي، إدراج 9 عملات، من بينها الجنيه المصري، في قائمة عملاته الأجنبية، اعتبارا من 18 يناير 2023.‏

‏وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، إنه "تم إدراج الدرهم الأوروبي والحمام التايلاندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي ولاري الجورجي والروبية الإندونيسية والجنيه المصري والريال القطري، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا".‏

وأضاف أنه ‏سيتم تحديد الأسعار الرسمية للعملات المذكورة مقابل الروبل من قبل بنك روسيا اعتبارا من 18 يناير 2023.‏