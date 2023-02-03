شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة تنخفض 15 جنيها وعيار 21 يسجل 1745 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 1496 جنيهات.
عيار 21 يسجل 1745 جنيها.
عيار 24 يسجل 1995 جنيها.
الجنيه الذهب يسجل 13960 جنيها.
أسعار الذهب أمس
واصلت أسعار الذهب تحقيق مكاسبها اليوم الخميس في التداولات العالمية لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفق تقرير جولد بيليون لرصد حركة المعدن النفس، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1955 دولار للأوقية، وقت كتابة هذا التقرير، ليسجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022، ومع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس تراجع سعر الذهب عالمياً إلي 1910 دولار
ارتفعت أسعار الذهب أمس متأثرة بمكاسب الذهب عالميا ليكمل الذهب محليا مكاسبه التي حققها خلال تداولات أمس، ويتداول الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا عند مستوى 1760 بمكاسب 10 جنيه عن إغلاق يوم أمس، في الوقت ذاته تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليظل فوق مستوى 30 جنيه ويسجل 30.25 جنيه مقابل الدولار وقت كتابة التقرير، وتترقب أسواق الذهب محليا أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري اليوم، وسط توقعات بالمزيد من رفع الفائدة، ومع الانخفاض العالمي للذهب هبط الذهب في مصر 15 جنيها.