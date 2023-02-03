شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة تنخفض 15 جنيها وعيار 21 يسجل 1745 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري وذلك عقب تراجع في سعر الأعيرة المتداولة في السوق بحوالي 15 جنيها، على خلفية تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية إلى 1910 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر- 1745 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 1496 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1745 جنيها.

عيار 24 يسجل 1995 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13960 جنيها.



أسعار الذهب أمس أسعار الذهب أمس واصلت أسعار الذهب تحقيق مكاسبها اليوم الخميس في التداولات العالمية لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفق تقرير جولد بيليون لرصد حركة المعدن النفس، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1955 دولار للأوقية، وقت كتابة هذا التقرير، ليسجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022، ومع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس تراجع سعر الذهب عالمياً إلي 1910 دولار