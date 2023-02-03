بعد قرار الفائدة.. أسعار الذهب تنخفض في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، مع بداية التعاملات، بنحو 20 جنيهًا للجرام، مواصلا خسائر بدأها أمس.

وبحلول التعاملات المسائية ليوم الخميس، تراجع سعر الذهب 10 جنيهات، متأثرا بالتراجع العالمي للمعدن بعد رفع الفائدة الأمريكية.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد أعلن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25% للمرة الثامنة على التوالي، فيما قرر البنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة في مصر كما هو دون تغيير.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم وفقاً لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1160 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 1491 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1740 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1989 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 13920 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا بحلول التعاملات المسائية يوم الخميس إلى نحو 1945 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.