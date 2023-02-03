بعد قرار تثبيت الفائدة.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار اليوم الجمعة 3-2-2023 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 30.23 جنيه للشراء، 30.33 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 30.23 جنيه للشراء، 30.33 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 30.23 جنيه للشراء، 30.33 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 30.13 جنيه للشراء، 30.23 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 30.13 جنيه للشراء، 30.23 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 30.23 جنيه للشراء، 30.33 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 30.28 جنيه للشراء، 30.33 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.23 جنيه للشراء، 30.33 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.23 جنيه للشراء، 30.33 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 30.05 جنيه للشراء، 30.15 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه المصري: 30.23 جنيه للشراء، 30.33 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي: 30.26 جنيه للشراء، 30.33 للبيع.