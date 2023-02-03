شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عل أخر موعد لسدادت مقدمات حجز مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة المجتمعات العمرانية يوم الخميس الموافق 16 الشهر الجارى ، أخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة مصر، والتي تم طرحها من قبل وزارة الإسكان.

وبدأ التسجيل على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com" يوم الأحد الموافق 15 يناير الماضى.

وطبقا لكراسة الشروط، التى حصل الخليج 365 عليها، تنص على ضرورة أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية. و الا يقل سن المتقدم عن 21 عام فى تاريخ الطرح وان يكون له اهلية التصرف والتعاقد، و لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة والاولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي.

وأكدت على أن لوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائى واتخاذ الاجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً

ويقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

ويعتبر التقدم على أى من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما لكل وحدة سكنية حصة من الارض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الاجمالية للوحدات إلى اجمالى مساحة الارض المقام عليها المبنى.

كما أن بعض وحدات الدور الأرضى قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم اتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة فى هذا الشأن

من جانبه، قال المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن مبلغ جدية الحجز بالنسبة لوحدات "الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي"، 60 ألف جنيه، وبالنسبة لوحدات "قطامية جاردنز"، 100 ألف جنيه، بخلاف مصروفات التسجيل، ويتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر يبدأ من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.

وأضاف: يتم سداد 10 % من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70 % (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل)، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70 % من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقارى ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أية مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الخطوة الأولى للحجز (التقديم) تبدأ من يوم الأحد 15 يناير 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 16 فبراير 2023، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، لاستعراض كراسة الشروط أو طباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، وفى حالة عدم وجود حساب حالى يتم إنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد)، وملء البيانات المطلوبة، وبعد ذلك يتم الدخول على الموقع مرة أخرى، والضغط على مفتاح (أرغب فى التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة)، وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

وقال: يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز، بالإضافة إلى مصروفات تسجيل لا ترد ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتم التحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية: (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، أو نقداً لدى أحد فروع بنك التعمير والإسكان، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تُفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (3 أيام عمل) من تحويل مبلغ جدية الحجز، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز الاتصالات بالبنك.