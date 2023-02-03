شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز السادات: تسليم 2166 شقة بمشروع سكن كل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم تسليم 2166 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بحي النرجس وحى الفردوس والمنطقة السكنية الـ21 والمنطقة السكنية الـ29، و 8710 قطع أراضٍ متنوعة بين ( إسكان مميز " بيت الوطن " - إسكان متوسط )، وذلك بهدف تحقيق رغبة المواطنين لتملك وبناء سكن خاص بالإضافة إلى المردود الاجتماعى الإيجابي لمشروع بيت الوطن، والذى يعد فرصة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

وأكد المهندس رجب سالمان، أن من أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة: محطة محولات كهرباء بمناطق الامتداد السكني بطاقة 525 م.ف.أ. بقيمة 385 مليون جنيه ونسبة إنجاز ٨٥% لخدمة الأحياء السكنية بمنطقة الامتداد والتوسعات بإجمالى 14 حيا سكنيا، و 2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف + صالة بمساحة 90 مترا بحى الفردوس ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين"، و1020 وحدة سكنية نموذج 3 غرف + صالة بمساحة 90 مترا بحى النور ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " ، و 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين + صالة بمساحة 75 مترا بحى الفردوس بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين، مشيراً إلى أن نسب تنفيذ الوحدات السكنية تتراوح من 50% : 90%..