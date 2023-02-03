شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز سوهاج الجديدة يكشف تفاصيل المشروعات المنتهية داخل المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة ، عدد من المشروعات التي تم نهوها ، وتشغيلها داخل المدينة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/ يوم " مرحلة أولى "، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكات ( مياه – صرف - رى ) لمنطقة 735 فدانا قطع أراضٍ متميزة، وكذا البدء في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع ببعض المناطق بالمدينة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المرفق، كما تم تنفيذ مسطحات خضراء بمساحة 40 فدانا وأعمال تطوير للميادين الرئيسية بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنه جار تنفيذ العديد من مشروعات الطرق لعدة أحياء ومناطق بالمدينة بقيمة استثمارات 320 مليون جنية وعددها 11 مشروعا، حيث يبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة 315 كيلو مترا، منفذ منها 185 كم و 130 كم تحت الإنشاء ومتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي.

وقال: تم اتخاذ بعض الإجراءات للتعامل مع كميات المياه الزائدة الناتجة عن الأمطار خلال فصل الشتاء شملت: تطهير جميع بالوعات صرف المطر، كما تم تطهير مخرَّات السيول بالمدينة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الكوارث والأزمات لتعمل بصفة مستمرة على مدار الـ24 ساعة يوميا، هذا إلى جانب التنسيق مع شركة التشغيل والصيانة بالمدينة لتوفير جميع الوسائل والمعدات من عربات الكسح وعربة النافورى لمواجهة أى طوارئ.