الاقتصاد

396 مليون جنيه قيمة الطوابع المباعة بالبريد عام 22/21 بزيادة 49٪

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القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عـام 2021/ 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة والخاصة بتطور طوابع البريد التى بيعت بمكاتب البريد خلال تلك الفترة. 

 

 

- الطوابع المباعة والنماذج 

 بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 396,3 مليون جنيه عام 2021/2022 مقابل 266,1 مليـون جنيه عـام 2020 /2021 بزيادة بلغت نسبتها  49٪ .

 

- بلغت قيمة المبالغ المودعة 142,7 مليـار جنيه عـام 2021/2022، مقـابل 141.4 مليـار جنيه عام 2020/2021 بزيـادة بلغت نسبتهـا 1.0%.

 

- بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 119.7 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 103.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت  نسبتها 16.1٪.

 

- بلـغ عدد المكاتب البريدية 4285 مكتب عام 2021/2022، مقابل 4060 مكتب عـام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 5.5٪.

 

- بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الالكترونى التى تؤدى خدمة على مستوى الجمهورية 5794 وحدة عام 2021/2022 مقابل 4656 وحدة عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24,4%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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