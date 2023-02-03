شكرا لقرائتكم خبر عن 396 مليون جنيه قيمة الطوابع المباعة بالبريد عام 22/21 بزيادة 49٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عـام 2021/ 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة والخاصة بتطور طوابع البريد التى بيعت بمكاتب البريد خلال تلك الفترة.

- الطوابع المباعة والنماذج

بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 396,3 مليون جنيه عام 2021/2022 مقابل 266,1 مليـون جنيه عـام 2020 /2021 بزيادة بلغت نسبتها 49٪ .

- بلغت قيمة المبالغ المودعة 142,7 مليـار جنيه عـام 2021/2022، مقـابل 141.4 مليـار جنيه عام 2020/2021 بزيـادة بلغت نسبتهـا 1.0%.

- بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 119.7 مليار جنيه عام 2021 /2022 مقابل 103.1 مليار جنيه عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 16.1٪.

- بلـغ عدد المكاتب البريدية 4285 مكتب عام 2021/2022، مقابل 4060 مكتب عـام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 5.5٪.

- بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الالكترونى التى تؤدى خدمة على مستوى الجمهورية 5794 وحدة عام 2021/2022 مقابل 4656 وحدة عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24,4%.