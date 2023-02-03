شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجاري" و"المصرية للاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 264.164 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 582.911 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.817 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية إلى 127.042 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 293.230 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، وجي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.623 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.044 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 445.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.25%، والعرب على 9.09%، واستحوذت المؤسسات على 37.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 24.1 مليون جنيه، 644.9 ألف جنيه، 342.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 74.9 مليون جنيه، 115.8 مليون جنيه، 176.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 16255 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 19343 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 6691 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3415 نقطة، فيما قفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.