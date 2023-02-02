شكرا لقرائتكم خبر البحر الأحمر الدولية تحصل على شهادة (LEED) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت شركة البحر الأحمر أن هذه الشهادة هي لمجموعة من الفلل والشقق في مدينة موظفيها والمسماة بـ(تيرتل باي)، وهي منطقة سكنية وتجارية مخصصة للعاملين على تطوير وجهة «البحر الأحمر» وموظفيها وفريق إدارتها، وتمنح من قبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC).وتعد الشهادة البلاتينية أعلى فئة يمكن الحصول عليها بموجب نظام تصنيف المنازل.
وبالحصول على هذا الاعتماد، لتكون «البحر الأحمر الدولية» الشركة المالكة لأكبر محفظة مشاريع من المباني الحاصلة على شهادة تصنيف المنازل في المملكة.
بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية جون باغانو، أن نظام إدارة اعتماد الاستدامة في «البحر الأحمر الدولية» يهدف للحصول على شهادة LEED في تصميم وبناء المباني لأكثر من 75 من أصول الشركة العقارية، وأيضا للحصول على شهادة LEED الخاصة بالمدن والمجتمعات لوجهاتها.
وأضاف الرئيس التنفيذي «نحن نسير في المسار الصحيح للحصول على شهادة الريادة البلاتينية لأصول عقارية رئيسة أخرى، بما في ذلك مطار البحر الأحمر الدولي وأصولنا الخاصة بالضيافة».
من جانبه أكد رئيس البيئة والاستدامة للمجموعة رائد البسيط أن أعمال الوجهة المطلة على البحر الأحمر تسير على قدم وساق لاستقبال طلائع ضيوفها خلال العام الحالي فور الانتهاء من بناء وتجهيز ثلاثة منتجعات والانتهاء من المرحلة الأولى من مطار البحر الأحمر الدولي.
ومن المقرر أن تضم الوجهة عند إنجاز جميع مراحلها 50 منتجعا بحلول 2030، توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية إضافة إلى أكثر من 1000 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع على البر الرئيس، كما ستضم الوجهة مطارا دوليا خاصا، ومراسي فاخرة، وملاعب غولف، ومطاعم، ومرافق للترفيه والاستجمام ومحال البيع بالتجزئة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحر الأحمر الدولية تحصل على شهادة (LEED) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.