البحر الأحمر الدولية تحصل على شهادة (LEED)

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت شركة البحر الأحمر الدولية على شهادة LEED من الفئة البلاتينية لفلل وشقق مدينة الموظفين في وجهة البحر الأحمر، حيث ستمتلك الشركة وفقا للشهادة أكبر محفظة مشاريع للمباني الحاصلة على شهادة «LEED Homes» في السعودية.

وأوضحت شركة البحر الأحمر أن هذه الشهادة هي لمجموعة من الفلل والشقق في مدينة موظفيها والمسماة بـ(تيرتل باي)، وهي منطقة سكنية وتجارية مخصصة للعاملين على تطوير وجهة «البحر الأحمر» وموظفيها وفريق إدارتها، وتمنح من قبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC).

وتعد الشهادة البلاتينية أعلى فئة يمكن الحصول عليها بموجب نظام تصنيف المنازل.

وبالحصول على هذا الاعتماد، لتكون «البحر الأحمر الدولية» الشركة المالكة لأكبر محفظة مشاريع من المباني الحاصلة على شهادة تصنيف المنازل في المملكة.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية جون باغانو، أن نظام إدارة اعتماد الاستدامة في «البحر الأحمر الدولية» يهدف للحصول على شهادة LEED في تصميم وبناء المباني لأكثر من 75 من أصول الشركة العقارية، وأيضا للحصول على شهادة LEED الخاصة بالمدن والمجتمعات لوجهاتها.

وأضاف الرئيس التنفيذي «نحن نسير في المسار الصحيح للحصول على شهادة الريادة البلاتينية لأصول عقارية رئيسة أخرى، بما في ذلك مطار البحر الأحمر الدولي وأصولنا الخاصة بالضيافة».

من جانبه أكد رئيس البيئة والاستدامة للمجموعة رائد البسيط أن أعمال الوجهة المطلة على البحر الأحمر تسير على قدم وساق لاستقبال طلائع ضيوفها خلال العام الحالي فور الانتهاء من بناء وتجهيز ثلاثة منتجعات والانتهاء من المرحلة الأولى من مطار البحر الأحمر الدولي.

ومن المقرر أن تضم الوجهة عند إنجاز جميع مراحلها 50 منتجعا بحلول 2030، توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية إضافة إلى أكثر من 1000 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع على البر الرئيس، كما ستضم الوجهة مطارا دوليا خاصا، ومراسي فاخرة، وملاعب غولف، ومطاعم، ومرافق للترفيه والاستجمام ومحال البيع بالتجزئة.