5 مسارات في لقاءات حائل لتحفيز القطاع الخاص

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وتستهدف المسارات تقديم الدعم اللازم والإرشاد لرواد ورائدات الأعمال، ومساعدة الباحثين والباحثات عن عمل في إيجاد فرص العمل، وتطوير مهارات وقدرات الموظفين والموظفات على رأس العمل لتحقيق الاستدامة والاستمرار في العمل، كما تتضمن تقديم الإرشاد المهني للطلاب والطالبات في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع معدلات التوطين وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل وإطلاعهم على أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق.ويركز الملتقى في أهدافه على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، إضافة إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم، تماشيا مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.
ويحظى الملتقى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل.
ويصاحب الملتقى معرض يتضمن تقديم برامج دعم تدريبية مع إرشاد مهني وورش عمل وطرح فرص تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، إضافة إلى طرح فرص عمل من خلال المنشآت المشاركة، ومجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة وقصص النجاح الملهمة.
ويضطلع الملتقى بدور بارز في تعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني (سبل) وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات المنطقة المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.
5 مسارات
- مسار أصحاب العمل
- مسار ريادة الأعمال
- مسار موظفي وموظفات القطاع الخاص
- مسار الطلاب والطالبات
- مسار الباحثين والباحثات عن عمل
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