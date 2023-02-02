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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة أمس، بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، ودخولهما حيز النفاذ، وذلك بعد أن صدر المرسوم الملكي رقم م/136 بتاريخ 1443/12/28هـ بالموافقة على النظام، ومرور 180 يوما على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.ويحل النظام الجديد ولائحته التنفيذية محل نظام «استئجار الدولة للعقار وإخلائه» ولائحته التنفيذية، وسيستهدفان الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاما.

ويهدف النظام ولائحته التنفيذية إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافة إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلا عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثلة في الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن النظام ولائحته التنفيذية سيضفيان الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، مما سيرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ويتيح النظام ولائحته التنفيذية المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجازا أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافة إلى السماح باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، وكذلك إجازته إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية.

نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية

دخلا حيز النفاذ 2 فبراير 2023

يحلان محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية.

المستهدفون

الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاما.

الأهداف

ترشيد التكاليف المالية للاستئجار

تعزيز مبادئ الحوكمة

تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار وفقا لاحتياجات الجهات

تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية

إرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار

توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار (الهيئة)

مزايا النظام واللائحة

استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية

وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار ونشرها

أتاحت الإيجار المنتهي بالتمليك بعد موافقة الهيئة ووزارة المالية

مرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار 5 سنوات قابلة للتجديد

25 سنة بشرط موافقة الهيئة

50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية