تفاهم بين «مكين» و«رولز» لتوطين صناعة محركات عالية السرعة

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ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي المشترك داعما لمسيرة القطاع الصناعي العسكري الذي يشهد حراكا نوعيا على صعيد توطين القطاع وتطويره، حيث تقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية الخطط الاستراتيجية لتطوير وتوطين القطاع للمضي نحو تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الهدف الرئيس والمتمثل في توطين القطاع بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030م.وعملت الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تضمين نطاق المحركات الخاصة للسفن العسكرية مع شركة رولز رويس (mtu) ليصبح ضمن نطاق عمل الشركة، سعيا منها لتمكين المصنع المحلي ليسهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة.
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