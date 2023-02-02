تفاهم بين «مكين» و«رولز» لتوطين صناعة محركات عالية السرعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية لصناعة المحركات «مكين» وشركة رولز رويس سلوشنز (RRS)، مذكرة تفاهم لتوطين صناعة محركات عالية السرعة من نوع (إف 2000 - إف 4000) التي تستخدم لدى الجهات العسكرية والأمنية في المملكة تحت العلامة التجارية «mtu» وشهد توقيع المذكرة التي تمت على هامش معرض «اكتفاء 2023» نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني، ورئيس مجلس إدارة شركة «مكين» محمد الشمري، والنائب الأعلى لشركة أرامكو، رئيس شركة «سفن» سليمان البابطين، حيث وقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة «مكين» عبدالله الغامدي، ومدير المبيعات الحكومية والتراخيص والتعاون الصناعي في شركة رولز رويس سلوشنز بول روك.

ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي المشترك داعما لمسيرة القطاع الصناعي العسكري الذي يشهد حراكا نوعيا على صعيد توطين القطاع وتطويره، حيث تقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية الخطط الاستراتيجية لتطوير وتوطين القطاع للمضي نحو تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الهدف الرئيس والمتمثل في توطين القطاع بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030م.

وعملت الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تضمين نطاق المحركات الخاصة للسفن العسكرية مع شركة رولز رويس (mtu) ليصبح ضمن نطاق عمل الشركة، سعيا منها لتمكين المصنع المحلي ليسهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة.