عقد نقل لوجستي بين «سار» والصافي دانون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الخطوط الحديدية السعودية (سار) وشركة الصافي دانون المحدودة، عقد نقل لوجستي استراتيجي لنقل المواد التي تعتمدها الشركة في صناعاتها المتعددة، عبر شبكة الخطوط الحديدية، وذلك من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بشكل مباشر إلى محافظة الخرج.

ويسهم العقد بشكل مباشر في التأكيد على مفهوم الاستدامة في الأعمال تماشيا مع ما تنص عليه رؤية المملكة في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى التوقعات التي تشير لإبعاد آلاف الشاحنات عن الطرق بشكل سنوي، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على البنية التحتية للطرق وسلامة مرتاديها، فضلا عن خفض معدلات الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الشحنات خلال عمليات النقل.

ووقع العقد برعاية محافظ منطقة الخرج الأمير فهد بن محمد، الرئيس التنفيذي لـ(سار) الدكتور بشار المالك ومن جانب الصافي دانون الرئيس التنفيذي للشركة هشام عز العرب.

وأكد محافظ الخرج حرص القيادة على الارتقاء بالصناعات المحلية والخدمات اللوجستية والنقل في المملكة، وتوفيرها لكل سبل الدعم المطلوبة لتطوير هذه القطاعات والارتقاء بها بما يسهم في تطوير الأطر التنموية الداعمة لرؤية المملكة 2030 وأضاف أن هذا العقد بين الصافي دانون و»سار» يمثل وجها جديدا للتكامل بين القطاعات وسيسهم بشكل فاعل في تعزيز الصناعات الوطنية.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ(سار) أن هذا العقد الممتد يعمل في أساسه على إبراز دورنا المحوري في التمكين اللوجستي الداعم لأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بما يشمل تمكين المصانع الوطنية من خلال توفير أفضل خيارات النقل بأنسب الحلول التي تلبي تطلعات واستدامة الأعمال بهدف ضمان استمرارية وصول الإمدادات الغذائية إلى الوجهات المطلوبة وفق أعلى معايير الجودة والأمان التي يقتضيها هذا القطاع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصافي دانون أن الشركة تسعى من خلال استثماراتها وأهدافها إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير منتجات صحية عالية الجودة للجمهور من مزارعها في الخرج والتي تصل إلى أكثر من 170 مليون مستهلك في الشرق الأوسط، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية الوعي والذكاء بالاستفادة من أفضل حلول النقل في المملكة وأكثرها موثوقية حفاظا على سلامة الإمدادات الغذائية.