2.1 مليار استثمارات السعودية للاستثمار الجريء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء منذ تأسيسها عبر جميع برامجها نحو 2.1 مليار ريال، فيما يقدر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 14.6 مليارا.

وبحسب تقرير الأثر الصادر أمس من الشركة السعودية للاستثمار الجريء، بلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 35 صندوقا استثماريا، وبلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها 525 شركة من خلال 904 صفقات، شملت قطاعات عجة أهمها التجارة الالكترونية والتقنية المالية وحلول تقنية المعلومات، والتعليم والتوصيل والنقل.

وبين التقرير أن استراتيجية الشركة تمكنت خلال الأعوام الأربعة الماضية من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع الشركات المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات السعودية.

وأفاد التقرير بأن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة شهدت تضاعفا لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 17 مرة لتصل إلى 3.7 مليارات ريال في 2022 بالمقارنة مع 2018 الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال السعودية للاستثمار الجريء.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك «ملتزمون في السعودية للاستثمار الجريء بدعم تنمية منظومة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في السعودية، والاستمرار في تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم، للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».

السعودية للاستثمار الجريء

2.1 مليار ريال إجمالي الاستثمارات

14.6 مليار ريال إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها

35 صندوقا استثماريا مستثمر بها

525 شركة مستثمر بها من خلال 904 صفقات

أهم القطاعات: التجارة الالكترونية، التقنية المالية، حلول تقنية المعلومات، التعليم، والتوصيل والنقل