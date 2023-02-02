شكرا لقرائتكم خبر الفائدة تواصل الصعود للمرة الثامنة في فبراير لكن بوتيرة أقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت البنوك المركزية في السعودية والبحرين والإمارات سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تماشيا مع الزيادة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الأول من فبراير، فيما حافظ مصرف قطر المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، في تقليص لوتيرة تشديد السياسة النقدية. وتعتبر هذه الزيادة في معدلات الفائدة الأمريكية الثامنة على التوالي منذ بداية 2022، إلا أنها تمثل وتيرة أقل من المسجل في ديسمبر الماضي عند 50 نقطة أساس.

وقال الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع السياسة النقدية، «إنه رفع معدلات الفائدة إلى نطاق 4.5% و4.75%».

وقالت لجنة السوق المفتوحة «إنها تتوقع أن يكون استمرار زيادة الفائدة مناسبا من أجل الوصول إلى موقف تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2%».

وأضافت اللجنة أنها ستأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتأخير الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم. في الإطار نفسه قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 %.

وأشار البنك في بيان له إلى أن ذلك يأتي في ظل التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي. كما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25 % إلى 5.50 %، وذلك على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي؛ لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في البحرين. ورفع مصرف البحرين سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.00 % إلى 5.25 %، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.00 % إلى 6.25 %، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.50 % إلى 6.75 %.

من جهته قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. وأوضح المصرف في بيان له، أن قراره يهدف إلى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، كما سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية. وأبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع (QCBDR) عند نسبة 5 % وسعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند نسبة 5.50 %، كما أبقى سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند نسبة 5.25 %.

«الريبو»:

سعر الإقراض من البنك المركزي إلى البنوك

«الريبو العكسي»:

سعر الفائدة الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي.