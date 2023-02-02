شكرا لقرائتكم خبر إنشاء 14 مستودعا مؤتمتا في المدينة الصناعية الأولى بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، اتفاقية شراكة لإقامة وتطوير وتشغيل 14 مستودعا رقميا مؤتمتا بمساحات مرنة في المدينة الصناعية الأولى بجدة، وفق أنظمة ذكية ومؤتمتة لتوفير حلول لوجستية سريعة وموقتة لدعم الصناعيين ورواد الأعمال، وتحفيز الاستثمار بقطاع التجزئة. وأفادت «مدن» بأن المشروع يتضمن إنشاء وإقامة مستودعات رقمية ومؤتمتة بالكامل بدون تدخل بشري باستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات الكاملة التي تتيح إمكانية الوصول إلى وحدات التخزين باستخدام تطبيق الهواتف الذكية (أقفال الأبواب الذكية)، كما يوفر نظام خدمة العملاء الأفضل في فئته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مما يتيح الدعم الفوري الشامل. وبينت «مدن» أنه سيتم تشغيل هذه المستودعات طبقا لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp)، الذي يسهم في تعزيز معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، ضمن منظومة الخدمات والمنتجات المحفزة للاستثمار بالمدن الصناعية. وبينت «مدن» أنه سيتم تشغيل هذه المستودعات طبقا لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp)، الذي يسهم في تعزيز معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، ضمن منظومة الخدمات والمنتجات المحفزة للاستثمار بالمدن الصناعية. إنشاء مستودعات رقمية مؤتمتة





المدينة الصناعية الأولى في جدة



إقامة وتشغيل 14 مستودعا



مساحات مرنة



أنظمة ذكية ومؤتمتة



حلول لوجستية سريعة



دعم الصناعيين ورواد الأعمال



تحفيز الاستثمار بقطاع التجزئة



المشروع يتضمن



إنشاء مستودعات رقمية ومؤتمتة بالكامل بدون تدخل بشري



الوصول إلى وحدات التخزين باستخدام تطبيق الهواتف الذكية (أقفال الأبواب الذكية)



نظام خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مما يتيح الدعم الفوري الشامل



تشغيل المستودعات طبقا لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp)



كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء 14 مستودعا مؤتمتا في المدينة الصناعية الأولى بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.