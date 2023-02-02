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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت اجتماعها التاسع والعشرين، عبر الاتصال المرئي، بحضور وكلاء ونواب الوزارات والهيئات المعنية بموضوعات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون خالد السنيدي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة كثير من الموضوعات المتعلقة بالجوانب المشتركة بين دول المجلس، لتعزيز التعاون وتنمية قطاعي البريد والاتصالات، والاطلاع على مقترح خطة عمل قطاع الاتصالات بدول المجلس، ومبادرة المملكة العربية السعودية للجائزة البحثية لاستشراف التقنية والاقتصاد الرقمي.

وناقشت اللجنة النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود، والإطار الاسترشادي لحماية المعلومات الشخصية لمواطني دول المجلس. كما اطلعت على آخر تطورات تخفيض أسعار التجوال بدول المجلس، وتقارير دول المجلس بشأن مستجدات التواصل مع كبرى الشركات المقدمة لخدمات وتطبيقات الإنترنت.