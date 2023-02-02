لجنة وكلاء

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وجرى خلال الاجتماع مناقشة كثير من الموضوعات المتعلقة بالجوانب المشتركة بين دول المجلس، لتعزيز التعاون وتنمية قطاعي البريد والاتصالات، والاطلاع على مقترح خطة عمل قطاع الاتصالات بدول المجلس، ومبادرة المملكة العربية السعودية للجائزة البحثية لاستشراف التقنية والاقتصاد الرقمي.وناقشت اللجنة النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود، والإطار الاسترشادي لحماية المعلومات الشخصية لمواطني دول المجلس. كما اطلعت على آخر تطورات تخفيض أسعار التجوال بدول المجلس، وتقارير دول المجلس بشأن مستجدات التواصل مع كبرى الشركات المقدمة لخدمات وتطبيقات الإنترنت.
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