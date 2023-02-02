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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معدل النمو الاقتصادي السنوي لإيطاليا في 2022 ارتفع بنحو 0.2%عن التقديرات الحكومية ليقارب 4 % مع تراجع طفيف في الربع الأخير.

وقال المعهد الإيطالي للإحصاء (ايستات) في نشرته الدورية «إن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي حقق في 2022 نموا سنويا إجماليا بنسبة 3.9% عن 2021 أي ما يزيد على تقديرات الحكومة الإيطالية الاقتصادية والمالية بنسبة 3.7%».

وأضاف «الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض في الربع الرابع من 2022 بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الذي سبقه، فيما سجل نموا بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2021».

وعد أن تراجع الناتج المحلي في الربع الرابع من 2022 يشكل انعكاسا في الاتجاه مقارنة بنمو فصلي محقق بلغت نسبته 0.5% في الربع الثالث من العام نفسه إذ يأتي بعد سبعة فصول متتالية من النمو المتواصل.

وأوضح المعهد أن التراجع المسجل في الربع الأخير من العام الماضي يعكس انخفاضا في القيمة المضافة في قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك وفي قطاع الصناعة ونموا في قطاع الخدمات.