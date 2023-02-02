أخبار البورصة اليوم الخميس 2-2-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 2-2-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.044 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أوراسكوم للتنمية مصر، وبلتون المالية القابضة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.044 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 445.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.25%، والعرب على 9.09%، واستحوذت المؤسسات على 37.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 24.1 مليون جنيه، 644.9 ألف جنيه، 342.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 74.9 مليون جنيه، 115.8 مليون جنيه، 176.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 16255 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 19343 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 6691 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3415 نقطة، فيما قفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 5 آلاف سهم، 95 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 105.4 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والدلتا للتأمين، عدد 77 ألف سهم، 260 ألف سهم، 142 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 132 ألف سهم، 576 ألف سهم، 203.3 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة رواد السياحة-رواد 1500 سهم.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 325 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.81%، وشراء الثانية 90 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.3% من أسهم رأس المال.

المصريين للاستثمار

أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، موافقة مجلس إدارة الشركة على تعيين شركة ركويزا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة وتقرير القيمة العادلة لسهم الشركة بغرض زيادة رأس المال.