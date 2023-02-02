شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة حلوان للأسمدة بقيمة 1.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة حلوان للأسمدة بحجم تداول 15 مليون سهم بقيمة 1.314 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة أي دي بي للكيماويات بحجم تداول 400 ألف سهم بقيمة 111.2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 18.2 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار جنيه عبر تنفيذ 41 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.044 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 445.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.25%، والعرب على 9.09%، واستحوذت المؤسسات على 37.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 24.1 مليون جنيه، 644.9 ألف جنيه، 342.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 74.9 مليون جنيه، 115.8 مليون جنيه، 176.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 16255 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 19343 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 6691 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3415 نقطة، فيما قفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.