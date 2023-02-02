قبل اجتماع المركزي.. ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار، الخميس، مقابل الجنيه في البنوك، في ختام التعاملات.

يأتي ذلك قبل اجتماع البنك المركزي، اليوم الخميس لبحث مصير الفائدة، بعدما أعلن الفيدرالي الأمريكي أمس، رفع الفائدة بنسبة 0.25% في أول اجتماع في 2023.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بواقع : 30.28 جنيه، و30.33 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم:

البنك الأهلي المصري: 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيها للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 30.23 جنيها للشراء، و30.30 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.28 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.