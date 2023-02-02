شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ميزان المدفوعات المصرى حقق فائضا كليا بلغ 523.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزى المصرى، عن تحقيق ميزان المدفوعات المصرى فائضا كليا بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى.

وذكر البنك المركزى فى تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم، وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023 شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وأرجع المركزي هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وأشار االمركزي إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقا للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار.