شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: إصدار أول رخصة لمركز دراجات سفارى جبلى بمصر والان مع تفاصيل الخبر
كما قامت اللجنة بالمعاينة السياحية ليختين سفاري و 12 مركز لدراجات السفاري الجبلي تمهيداً لاستخراج التراخيص اللازمة لهم.
هذا بالإضافة إلى أن اللجنة قامت بانذار عدد من مستغلي لنشات رحلات اليوم الواحد والتنبيه عليهم بسرعة التوجه للإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية بالوزارة لسرعة إنهاء إجراءات الحصول على صلاحية سياحية، كما تم تسليمهم النماذج والمستندات المطلوبة للحصول على هذه الصلاحية.
كما أشار إلى أنه تم إصدار موافقة بمنح الترخيص لأحد مراكز الدراجات السفاري الجبلي ليكون بذلك أول مركز يحصل على هذا الترخيص في مصر وذلك بعد استيفائه لكافة الاشتراطات والإجراءات الواردة بالقرار الوزاري رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١ بشأن بتنظيم نشاط دراجات السفاري الجبلي.