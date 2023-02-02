شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يصدر تقرير جودة الخدمة لشركات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج قياسات الربع الرابع لعام 2022 (الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022) في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

تستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس حيث بلغت مسافات القياس 122 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الرابع 2022.

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

• مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع لأسباب فنية قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقت طويل لبدء المكالمة (ثواني) منذ وقت ضغط العميل على زر الاتصال وحتى الرد من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت اثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

• سرعة تنزيل البيانات: أدنى سرعة تنزيل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس.

• سرعة تحميل البيانات: أدنى سرعة تحميل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس.

فيما يلي متوسط عدد المناطق التي تم فيها رصد تأثر جودة خدمات الصوت ونقل البيانات في الربع الرابع 2022 مقارنة بالربع الرابع 2021

• تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق المتأثرة بجودة خدمات الصوت بنسبة 34% في الربع الرابع لعام 2022 ليصل إلى 38 منطقة متأثرة مقارنة بـــ 58 منطقة متأثرة في الربع الرابع 2021.

• تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق المتأثرة بجودة خدمات نقل البيانات بنسبة 41% في الربع الرابع لعام 2022 ليصل إلى 24 منطقة متأثرة مقارنة بـــ 41 منطقة متأثرة في الربع الرابع 2021.

فيما يلي مؤشرات الاستهلاك للهاتف المحمول في خدمات الصوت ونقل البيانات بالربع الرابع 2022 مقارنة بالربع الرابع 2021

• بلغت نسبة زيادة مكالمات الصوت عبر تكنولوجيا الجيل الرابع (VoLTE) 200% خلال الربع الرابع لعام 2022 حيث بلغت 3 مليار مكالمة مقارنة بمليار مكالمة بالربع الرابع لعام 2021.

• بلغت نسبة زيادة متوسط حجم استخدام خدمات الانترنت المحمول 273% لتصل إلى 377 ألف تيرابايت خلال الربع الرابع لعام 2022 مقارنة بــ 101 ألف تيرابايت بالربع الأول لعام 2021.

تعد خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE هي تقنية اتصال لاسلكية عالية الكفاءة حيث تتيح هذه التقنية تقديم المكالمات الصوتية للمشتركين بجودة عالية خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه وذلك دون تحمل المستخدمين أي تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي.

ويتم تشغيل تقنية VoLTE في حالة توافر تليفون محمول يدعم خاصية VoLTE وشريحة تليفون محمول تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع والتواجد بمنطقة يدعم فيها مشغل الخدمة تقنية ال VoLTE، ويتم تشغيلها تلقائيًا في بعض أنظمة التليفون المحمول الداعمة لهذه التقنية والبعض الآخر يحتاج إلى تنشيط الخدمة من خلال الاعدادات، وقد بلغت نسبة الأجهزة الداعمة لإجراء المكالمات عبر تكنولوجيا الجيل الرابع (VoLTE) 51% بالسوق المصري.

فيما يلي متوسط عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لكل مشغل في الربع الرابع 2022 مقارنة بالربع الرابع 2021

• فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت بنسبة 25% خلال الربع الرابع لعام 2022 مقارنة بنفس الفترة لعام 2021، لتبلغ 15 منطقة متـأثرة لشــركة فـودافون.

• أورنج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت بنسبة 31% خلال الربع الرابع لعام 2022 مقارنة بنفس الفترة لعام 2021، لتبلغ 22 منطقة متأثرة لشركة اورنج.

• اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت بنسبة 53% خلال الربع الرابع لعام 2022 مقارنة بنفس الفترة لعام 2021، لتبلغ 14 منطقة متأثرة لشركة اتصالات.

• وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت بنسبة 36% خلال الربع الرابع لعام 2022 مقارنة بنفس الفترة لعام 2021، لتبلغ 27 منطقة متأثرة لشركة وي.

فيما يلي متوسط عدد المناطق المتأثرة من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لكل مشغل في الربع الرابع 2022 مقارنة بالربع الرابع 2021

• فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات بنسبة 54% خلال الربع الرابع لعام 2022 مقارنة بنفس الفترة لعام 2021، لتبلغ 19 منطقة متأثرة لشركة فودافون.

• أورنج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات بنسبة 13% خلال الربع الرابع لعام 2022 مقارنة بنفس الفترة لعام 2021، لتبلغ 26 منطقة متأثرة لشركة اورنج.

• اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات بنسبة 83% خلال الربع الرابع لعام 2022 مقارنة بنفس الفترة لعام 2021، لتبلغ 3 مناطق متأثرة لشركة اتصالات.

• وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات بنسبة 42% خلال الربع الرابع لعام 2022 مقارنة بنفس الفترة لعام 2021، لتبلغ 7 مناطق متأثرة لشركة وي.

تغير سرعات نقل البيانات بعد تفعيل حزم الترددات الجديدة

• فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط سرعة تنزيل البيانات بنسبة 14% لتبلغ 33 ميجا بت/ثانية في ديسمبر 2022 مقارنة بـــ 29 ميجا بت/ثانية في ديسمبر 2021.

• أورنج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط سرعة تنزيل البيانات بنسبة 12% لتبلغ 29 ميجا بت/ثانية في ديسمبر 2022 مقارنة بـــ 26 ميجا بت/ثانية في ديسمبر 2021.

• اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط سرعة تنزيل البيانات بنسبة 52% لتبلغ 41 ميجا بت/ثانية في ديسمبر 2022 مقارنة بـــ 27 ميجا بت/ثانية في ديسمبر 2021.

• وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد تحسن في متوسط سرعة تنزيل البيانات بنسبة 17% لتبلغ 34 ميجا بت/ثانية في ديسمبر 2022 مقارنة بـــ 29 ميجا بت/ثانية في ديسمبر 2021.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:

1. اعتماد 2930 محطة محمول جديدة عام 2022

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 2930 محطة محمول جديدة خلال عام 2022 بنسبة زيادة 33% مقارنة بعام 2021، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصري.

2. تغريم مقدمي خدمات المحمول بحوالي 118.7 مليون جنيه لتجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم مقدمي خدمات المحمول بحوالي 118.7 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال عام 2022.

3. توفير التغطية بعدد من الطرق الرئيسية بمحافظات

انتهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات تغطية 9 طرق رئيسية جديدة بخدمات التليفون المحمول بإجمالي أطوال 887 كم في 8 محافظات بالإضافة إلى رفع كفاءة تغطية 13 طريق بإجمالي أطوال 2429 كم وذلك في عدد 19 محافظة على مستوي الجمهورية.

4. تنفيذ 199 ضبطية قضائية لإزالة أجهزة تقوية شبكات (ربيتر) والأجهزة الغير معتمدة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ 199 ضبطية قضائية في 20 محافظة خلال عام 2022 لإزالة أجهزة تقوية الشبكات (ربيتر) والأجهزة الغير معتمدة التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة، وجاء ذلك تماشيًا مع تعديل قانون الاتصالات الذي أُقر في ديسمبر 2022 لتغليظ العقوبات المقررة على حيازة وتسويق أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية واستيرادها دون ترخيص.