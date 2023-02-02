شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس ترتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1760جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري وذلك عقب ارتفاع في سعر الأعيرة المتداولة في السوق بحوالي 10 جنيهات على خلفية ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية إلي 1955 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1760 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 1508 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1760 جنيها.

عيار 24 يسجل 2011 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 14080 جنيها.

توقعات أسعار الذهب عالمياً واصلت أسعار الذهب تحقيق مكاسبها اليوم الخميس في التداولات العالمية لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفق تقرير جولد بيليون لرصد حركة المعدن النفس، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1955 دولار للأوقية، وقت كتابة هذا التقرير، ليسجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022.

وقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية امسف الأربعاء بعد عام من الزيادات الكبيرة. ومع ذلك ، حذر جيروم بأول رئيس الاحتياطي الفيدرالي من مزيد من تشديد السياسة النقدية، ومشيرا أيضا إلى التقدم الذي تم في خفض التضخم الذي قال إنه في مراحله الأولى.

وعلى الرغم من أن باول قال إن رفع أسعار الفائدة قد يستمر، إلا أن السوق تتوقع ألا يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي عنيفا بعد الآن، مما يدعم الذهب، ومع ذلك، سنرى قريبا بعض عمليات جني الأرباح وسيستمر الذهب في مواجهة مقاومة عند مستوى 1960 دولار، بحسب gold Bullion،

ومن الآن فصاعدا، سيركز متداولون الذهب على البيانات الاقتصادية وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الإشارات على مسار السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

ووقال التقرير الفني الصادر من جولد بيليون، إن الذهب يميل إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا، كما إنه إذا كان هناك المزيد من الدلائل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي واستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ، فإن طلب المستثمرين على الذهب سيرتفع.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يرفع بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم، في نفس السياق انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.02%، وضعف الدولار يجعل السبائك المسعرة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.





أسعار الذهب في مصرارتفعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بمكاسب الذهب عالميا ليكمل الذهب محليا مكاسبه التي حققها خلال تداولات أمس، ويتداول الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا عند مستوى 1760 بمكاسب 10 جنيه عن إغلاق يوم أمس، في الوقت ذاته تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليظل فوق مستوى 30 جنيه ويسجل 30.25 جنيه مقابل الدولار وقت كتابة التقرير، وتترقب أسواق الذهب محليا أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري اليوم، وسط توقعات بالمزيد من رفع الفائدة.