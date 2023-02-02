شكرا لقرائتكم خبر عن %60 لاوروبا.. انتاج وتصدير 500شحنة من مصنع اسالة الغاز بدمياط × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
1- قام مصنع الاسالة بدمياط منذ اعاده تشغيله في عام 2021بتصدير 7.2مليون طن غاز طبيعي مسال منها حوالي ٤ مليون طن تم تصديرها في عام 2022.
2-مما يعد اكبر كمية تم تصديرها في تاريخ المصنع الذي يمتد ل20 عاما تقريبا مما يجعله المصنع الاول في مصر في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال.
3-يساهم في تعزيز دور مصر كمركز اقليمى للطاقه فى منطقه البحر المتوسط.
4-وقدتم تصديرحوالى 60٪ من اجمالى الشحنات من مصنع اساله دمياط الي اوروبا.
5-يتم تشغيل مصنع اسالة دمياط للغاز الطبيعى المسال، منذ عام 2021من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)وشركة ايني.
6- شركة ايني تعمل في مصر منذ عام 1954 من خلال شركتها ايوك وتعد الشركة حاليا اكبر منتج في مصربحصه انتاجيه من الهيدروكربونات تصل لحوالي 350 الف برميل مكافي يوميا.
7-وقد قامت شركة ايني خلال عام 2022 بانتاج حوالي 60٪من اجمالي الغاز المنتج في مصر.