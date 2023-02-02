شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حددت لائحة قطاع الأعمال العام آليات حصول العاملين على مكافأة الإجادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مكافآت الإجادة: وهى كافة المبالغ التي يتم صرفها للعاملين المتميزين بالشركة ،وبنسبة لا تتجاوز 40% من إجمالى عدد العاملين خارج الأجر الأساسى والعلاوات غير المضمومة والأجر المكمل والبدلات والمنح والمناسبات ومنحة الحد الأدنى للدخل الشهرى والتشغيل الإضافي ، والتي يلزم أن تكون مربوطة عند حسابها وقبل صرفها ، بمعايير آداء محددة لكل نوع من الوظائف ، وتكون مرتبطة بمعدلات الإنتاج / الأداء وتحقيق أرباح للشركة.

وذكرت اللائحة إن مجلس إدارة الشركة يضع النظام والضوابط والمعايير اللازمة ؛لصرف مكافآت الإجادة على العاملين طبقا لطبيعة نشاط كل شركة ويلتزم العضو المنتدب التنفيذى بتنفيذها على ان يتم عرض ماتم تنفيذه على مجلس الادارة لاعتمادة ، ويبدأ العمل بها اعتبارا من بداية العام المالى الجديد فى 2023/7/1.

على أن تتضمن المعايير ما يلى:

- للوظائف القيادية: الفعالية والكفاءة في إدارة القطاع ،أو الوحدة تحت إدارته ؛بما يساهم في تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية والأرباح.

- للوظائف دون مستوى مدير عام في القطاعات والإدارات والأقسام المتصل عملها بإنتاج وبيع السلع والخدمات التي تقدمها الشركة: حجم المبيعات وصافى أرباح النشاط للشركة.

- للوظائف دون مستوى مدير عام في القطاعات والإدارات والأقسام التي تقدم خدمات معاونة للإنتاج والبيع: كفاءة تقديم الخدمة لدعم نشاطي الإنتاج والمبيعات وصافى أرباح النشاط للشركة.

- مراعاة الوزن النسبى وأداء ومدى حجم مشاركة القطاعات التابع لها النشاط الرئيسي للشركة مثل (قطاع العمليات – قطاع الإنتاج – القطاع الهندسى .... طبقا لطبيعة نشاط الشركة الرئيسى) مقارنة بالقطاعات الخدمية والداعمة لهذه الأنشطة الرئيسية مثل ( القطاع المالى – قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية – نظم وتكنولوجيا المعلومات – الشئون القانونية ...إلخ).

- مراعاة الوزن النسبى وأداء ومدى حجم مشاركة الأنشطة والإدارات التابعة للقطاعات المذكورة بعاليه فى تحقيق المستهدف.

- تكون كافة المعايير والضوابط التى يتم وضعها من مجلس إدارة الشركة اللازمة للصرف متوافقة تماما مع نسب قياس كفاءة الأداء طبقا للمادة (32) من هذه اللائحة.

- المعايير الخاصة التى تؤثر فى حساب هذه المكافآت مثل (الحضور والإنصراف والإجازات السنوية والخاصة والمرضية).

- يتم حجب هذه المكافأة كاملة للعمالة الحاصلة على أى نوع من أنواع الجزاءات أو التى يتم إحالتها للتحقيق لحين الإنتهاء من إجراءاته.

- يتم الإلتزام بصرف جميع أنواع الأجور المتغيرة بما يتوافق مع تحقيق معايير الإنضباط الفنى والسلوكى والمؤسسى لجميع العاملين بالشركة.

وفى جميع الأحوال يتم صرف مكافآت الإجادة 4 مرات سنويا مع متابعة أداء وربحية الشركة كل 3 أشهر.

تتولي الشركات التابعة وضع أنظمة حوافز الأثابة والأجر المكمل بما يتوافق مع طبيعة نشاط الشركة.