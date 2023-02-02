السعودية لإعادة التمويل العقاري تطلق هويتها الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «SRC» - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - هويتها الجديدة، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس الإدارة ماجد الحقيل، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين. ويجسد الشعار الجديد التأثير والدور المتنامي للشركة في سوق التمويل العقاري، فيما تأتي هذه الخطوة بعد مرور خمس سنوات على تأسيس الشركة وتعزيز دورها في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري لدعم نموه واستقراره، وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين عبر طرح أدوات استثمارية جديدة تتوافق مع احتياجاتهم، حيث تعمل حاليا مع شركائها على استمرارية تطوير سوق ثانوي يدعم قطاع الإسكان بالمملكة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني «فخورون بإطلاق SRC هويتها الجديدة التي تعكس مرحلة النمو التي تمر بها الشركة، كما تؤكد الدور الذي نلعبه في سوق الإسكان المزدهر في المملكة، والتزامنا بأن نكون الشريك المفضل والموثوق بالقطاع». وشهدت الشركة منذ تأسيسها في 2017م نموا قويا في أعمالها وشراكاتها بقطاع التمويل العقاري، وذلك ضمن ما يشهده قطاع الإسكان في المملكة من مبادرات وبرامج متنوعة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.



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