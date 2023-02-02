تفاهم بين سرك ونادك لتدوير 400 ألف طن من المخلفات الحيوانية

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رعى توقيع الاتفاقية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومثل الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس زياد الشيحة، فيما مثل الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك الرئيس التنفيذي الدكتور سليمان التويجري.وتهدف مذكرة التفاهم لدراسة وإعادة تدوير ما يقارب 400 ألف طن سنويا من المخلفات الحيوانية والزراعية لإنتاج السماد العضوي عالي الكفاءة، عبر تطبيق أحدث تقنيات التسميد للتقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري للإسهام بتحقيق مبادرة السعودية الخضراء نحو الوصول للحياد الصفري، وذلك تعزيزا للاستدامة والحفاظ على البيئة.
وتأتي الاتفاقية في إطار خطة شركة «سرك» الاستراتيجية في بناء التحالفات مع الشركات المحلية والعالمية تفعيلا لمفهوم الاقتصاد الدائري.
وقال الشيحة من خلال هذه المشاركة عن وجود فرص واعدة في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات المهمة لاستثمارات منظومة الاقتصاد الدائري في المملكة، وأن «سرك» ستعمل على قيادة الاقتصاد الدائري من خلال تفعيل الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز المحتوى المحلي، واستخدام أفضل الممارسات في إعادة تدوير المخلفات الحيوانية والزراعية وكذلك جميع الأنشطة الخاصة بمعالجة جميع أنواع النفايات المناطة بها.
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