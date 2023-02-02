أكاديمية منشآت تطلق برامج تطوير المشاريع الريادية

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وتعمل «منشآت» من خلال الأكاديمية على إتاحة برامج جديدة؛ بما يناسب تطلعات قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتطوير أفكارها الريادية عبر مختلف القطاعات، ودعم وصولها إلى الأسواق، وزيادة نسبة نجاحها من خلال توفير كافة الفرص الممكنة، مع تخفيض نسب المخاطرة؛ من خلال تزويدهم بمهارات التخطيط الفعال لإطلاق المشاريع الريادية.وستنفذ أكاديمية «منشآت» أكثر من 80 برنامجا خلال العام الحالي، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في تمكين رواد الأعمال محليا ودوليا، إذ تتميز برامج الأكاديمية بشمولية الموضوعات المتعلقة بريادة الأعمال، حيث تتضمن التقنية والابتكار والتخطيط والاستراتيجية والمبيعات والتسويق والإدارة المالية والموارد البشرية.
وبلغ عدد المستفيدين من برامج أكاديمية «منشآت» ما يقارب 120 ألف مستفيد في أكثر من 350 برنامجا، تنوعت بحسب احتياجات رواد الأعمال بين معسكرات متخصصة وورش عمل وبرامج دولية، إضافة للبرامج المستمرة الهادفة إلى تمكين ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من تحقيق النمو والتوسع والاستدامة وتطوير الكفاءات الإدارية والمالية والفنية.
ودعت منشآت قطاع الأعمال والمهتمين بإقامة مشاريع ريادية إلى التسجيل في البرامج عبر بوابة الأكاديمية.
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