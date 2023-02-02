نيوم للهيدروجين الأخضر تحصل على أول رخصة في أوكساجون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أول رخصة في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، وهي مشروع مشترك بين نيوم، وأكوا باور، وإير برودكتس.

ومن المتوقع أن يبدأ مصنع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر في إنتاج الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% في 2026، بإنتاج يصل إلى 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا، بما يعادل 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميا، كما ستصدر الأمونيا الخضراء إلى الأسواق العالمية، مما يدعم إزالة الكربون من قطاع النقل الثقيل الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتشير التقديرات إلى أن تأثير المصنع سيعمل على توفير ما يصل إلى 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، ومع تشغيل المصنع في أوكساجون في 2026، ستكون نسبة 100% من الهيدروجين الأخضر الذي تنتجه متاحة للتصدير العالمي، على شكل أمونيا خضراء، خلال اتفاقية شراء حصرية طويلة الأجل مع Air Products.

وسيعمل المصنع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات خلال الاستفادة من خصائص طاقة الرياح والطاقة الشمسية الفريدة في المملكة، على حوالي 4 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وسينتج الهيدروجين الأخضر باستخدام تقنية التحليل الكهربائي 2.2.

وستكون شركة نيوم للهيدروجين الأخضر أكبر شركة على نطاق واسع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم ومقرها في أوكساجون، موطن الصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم، مع ما تمتلكه من شبكة إمداد وشبكة لوجستية مؤتمتة ومتكاملة.

وتأتي هذه الخطوة استغلالا لموارد المملكة الهيدروكربونية منخفضة التكلفة، وموقعها الإستراتيجي لمصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، حيث تعمل المملكة على تحفيز اقتصاد الهيدروجين العالمي خلال مستهدفاتها في أن تكون في مصاف الدول المنتجة للهيدروجين بالعالم، مع الحفاظ على مكانتها بوصفها لاعبا رئيسا في قطاع الطاقة، وجزءا من جهود نيوم ورؤيتها الطموحة لتطوير حلول مستدامة ومبتكرة؛ لمواجهة التحديات العالمية الرئيسة، وعلى رأسها تغير المناخ.

يذكر، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، قد وقعتا خلال وقت سابق مذكرة تفاهم مع مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون»، للتعاون في تنفيذ برنامج «مصانع المستقبل»، الذي يهدف إلى بناء منظومة تقنية قوية تمكن التحول الرقمي والمستدام للقطاع الصناعي في المملكة، وتعمل الوزارة على تعزيز الشراكة مع نيوم بما يحقق مستهدفات قطاع الصناعة والتعدين رؤية المملكة 2030، خلال برنامج تطو ير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

