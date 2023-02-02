شكرا لقرائتكم خبر وزارة التجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم ضبط المخالفة خلال جولات تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية للوزارة على المراكز والأسواق للتحقق من نظامية أعمالها وضبط مخالفات أنظمة حماية المستهلك.ورصدت مخالفة المتجر الذي قام بالإعلان عن مسابقة للسحب على ثلاث سيارات في بداية العرض ومن ثم قيامه بإخفاء سيارتين والإبقاء على واحدة فقط كجائزة للمسابقة وهو ما يعد غشا وتضليلا للمستهلك.
ووفقا لنظام مكافحة الغش التجاري يعد عرض أو تسويق منتج بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة للمستهلك مخالفة تستوجب فرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.