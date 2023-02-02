وزارة التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أحد المتاجر في مدينة تبوك أقام معرضا مختصا في تجارة العطور وقدم من خلاله عروضا وهمية ومضللة للمستهلكين.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم ضبط المخالفة خلال جولات تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية للوزارة على المراكز والأسواق للتحقق من نظامية أعمالها وضبط مخالفات أنظمة حماية المستهلك.

ورصدت مخالفة المتجر الذي قام بالإعلان عن مسابقة للسحب على ثلاث سيارات في بداية العرض ومن ثم قيامه بإخفاء سيارتين والإبقاء على واحدة فقط كجائزة للمسابقة وهو ما يعد غشا وتضليلا للمستهلك.

ووفقا لنظام مكافحة الغش التجاري يعد عرض أو تسويق منتج بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة للمستهلك مخالفة تستوجب فرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معا.