محافظ الأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس اللجنة العليا لمنتدى الأحساء الأمير سعود بن طلال، رأس اجتماعَ اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة العليا التي تضم ممثلين لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة السياحة، وزارة الاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجامعة الملك فيصل، وأمانة الأحساء، والتجمع الصحي بالأحساء، وغرفة الأحساء، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وذلك بمقر المحافظة.

واطلع على برنامج المنتدى ومحاوره التي ركزت على نقاط القوة والمزايا النسبية التي تتمتع بها الأحساء، وما تزخر به من مقومات وفرص استثمارية وإمكانات واعدة.

وأوضح عضو اللجنة العليا، رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس عبداللطيف العثمان، أن المنتدى يعد أهم فعالية تنموية وأبرز حدث اقتصادي واستثماري في الأحساء، متطلعا أن يقدم في نسخة متميزة تواكب دوره في صناعة شراكات تنموية فاعلة تسهم في جذب المشاريع والاستثمارات، وتحفيز إسهامات القطاع الخاص؛ لدعم مسيرة التنمية والتطور في الأحساء.