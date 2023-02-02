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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جامعة نجران أطلقت أمس الورشة الثانية لبرنامج التدريب المعتمد لرواد الأعمال بالمنطقة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يتكون من ورش عمل تدريبية على ثلاث مراحل، وهي: مرحلة برنامج رواد الأعمال التمهيدي، وبرنامج ريادة الأعمال المتقدم ، وملتقى ريادة الأعمال.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى الإسهام في إثراء ريادة الأعمال بالمنطقة، وتدريب رواد الأعمال على توليد الأفكار الاقتصادية والتنموية البناءة، ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم المستقبلية، وتوضيح طرق إبراز الفكرة الريادية والاستفادة منها، والتعريف بالجهات الداعمة للأفكار الريادية، وكيفية الحصول على التمويل والدعم المناسب.