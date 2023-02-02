صندوق الثروة السيادي النرويجي

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وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن صندوق الثروة السيادي، المسؤول عن إدارة الثروة الأحفورية في النرويج، خسر 14.1% في عام 2022، أي ما يعادل حوالي 164 مليار دولار.ويشار إلى أن الصندوق هو أكبر مالك منفرد للأسهم في العالم، وتعتمد عائداته بشكل كبير على تحركات السوق.
وكان الرئيس التنفيذي، نيكولاي تانجين، حذر في العام الماضي من أنه من غير المرجح أن يستمر نمو الصندوق، الذي استمر على مدار الأعوام الـ25 الماضية، في ظل بيئة ترتفع فيها تكاليف الاقتراض ومعدلات التضخم، ما أدى إلى تراجع الأسهم من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
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