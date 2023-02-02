شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يكشف توجهات سوق الذهب عالمياً مع قرارات الفيدرالى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء راشد الخبير فى أسواق الذهب، إن التراجعات التى شهدها الذهب كانت بسبب المستثمرون قبل قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بشأن مسار سعر الفائدة المقرر، حيث انخفض الذه بنسبة 0.2٪ عند 1924 دولار للأونصة فى ظل انخفاض مؤشر الدولار ايضا بشكل طفيف بنسبة0.11%

واضاف في تصريحات خاصة، أن المخاطرة تتجه إلى حد كبير نحو احتمالات الاتجاه الهبوطى للذهب، لأن الفيدرالى الأمريكى كان فى حاجة إلى إعادة ضبط توقعات السوق قليلاً حول ما يمكن أن يأتي بعد ذلك، مشيرا إلي أن الذهب يميل إلى الارتفاع بناءً على توقعات انخفاض أسعار الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

وأشار إلي أن سوق الذهب في مصر شهد تباين أداء الذهب محليا بعد ارتفاع أول أمس حيث انخفض الذهب في بداية التداولات الثلاثاء ليسجل 1700 جنيه قبل أن يمحي خسائرة ويرتفع إلي 1750 جنيها، تزامناً مع ارتفاع الدولار فوق مستويات 30 جنيها

وأوضح أن مستقبل الذهب واعد بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن بدء إنتاج الذهب من منجم ميقات فى الصحراء الشرقية فى سياق توجه الدولة للبحث والتنقيب وتعظيم انتاج الذهب في البلاد، حيث تمتلك مصر قرابة 100 منجم للذهب أكبرهم منجم السكرى.