شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات السعودية وقطر والبحرين بأولى جلسات فبراير.. وصعود أسواق المال الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر فبراير، إذ تراجعت أسواق السعودية، وقطر، والبحرين، بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد أسواق المال الإماراتية.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسرًا 9.12 نقطة ليغلق عند مستوى 10783.73 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.04% رابحًا 7.57 نقطة ليغلق عند مستوى 19147.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 132.3 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال.

وانخفضت 9 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الصناديق العقارية المتداول بنسبة 0.93%، المواد الأساسية بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الطاقة، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.35%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.31%.

وقفز 97 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 10%، ثم سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 6.16%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 4.41%، وتراجع 114 سهمًا على رأسها سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 4.60%، ثم سهم "تعليم ريت" بنسبة 3.74%، ثم سهم "بدجت السعودية" بنسبة 3%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 438.6 مليون سعودي.





بورصة قطرهبط المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.21% خاسرًا 132.45 نقطة ليغلق عند مستوى 10799.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 152.9 مليون سهم بقيمة 644.9 مليون ريال عبر تنفيذ 20152 صفقة، وتراجع 34 سهمًا، وارتفع 11 سهمًا، واستقرت 6 أسهم.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها التأمين بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.55%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.65%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.05%.





بورصة البحرينكما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.35% خاسرًا 6.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1921.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار بحريني.

هبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.64%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 10.11% بضغوط هبوط أسهم بنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني بنسبة 1.28%، 1.16%، 0.32%، على التوالي.





بورصة الكويتبينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحًا 30.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7307.33 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.56% رابحًا 45.01 نقطة ليغلق عند مستوى 8130.42 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسرًا 9 نقاط ليغلق عند مستوى 5614.36 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.28% خاسرًا 15.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5709.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 132.2 مليون سهم بقيمة 35.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8559 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، يليه قطاعي البنوك، والصناعة بنسبة 0.49%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والتأمين، والطاقة بنسبة 0.06%، 0.05%، 0.02%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي المواد الأساسية، والعقار بنسبة 0.37%، 0.09%، على التوالي.





بورصة أبو ظبيفيما صعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.38% رابحًا 37.03 نقطة ليغلق عند مستوى 9773.1 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.458 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 229.8 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 16465 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.67%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.41%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.87%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.55%، فيما تراجع قطاع المرافق بنسبة 3.08%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.80%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.37%.

وارتفع 35 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 14.84%، ثم سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 14.7%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 7.54%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 9.81%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 5.85%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 475.2 مليون درهم.





بورصة دبيقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.35% رابحًا 44.65 نقطة ليغلق عند مستوى 3347.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 83.8 مليون سهم محققة ما قيمته 236.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5962 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.71%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.62%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.37%، ثم قطاعي المرافق العامة، والاتصالات بنسبة 0.78%، 0.58%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%.

وزاد 23 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 12%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 5.18%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 9.81%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.4 مليون ورقة بقيمة 58.7 مليون درهم.