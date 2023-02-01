شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الفجر لصناعة المواسير بقيمة 149 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الفجر لصناعة المواسير البلاستيك ومستلزمات الزراعة بحجم تداول 31.5 مليون سهم بقيمة 149.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ائتمان بحجم تداول 30 ألف سهم بقيمة 3 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 33 مليون سهم بقيمة 169.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 48 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر فبراير، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.055 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 376.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.2 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.64%، والعرب على 9.92%، واستحوذت المؤسسات على 31.10% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 92.1 مليون جنيه، 213.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 74.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، 161.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 16407 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2821 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 19620 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 6757 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2888 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4336 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3427 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.