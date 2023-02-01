ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. الجرام يقفز 35 جنيها

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات، الأربعاء، 1 فبراير 2023، بقيمة 35 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 1735 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عالميا الثلاثاء إلى نحو 1923 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع قدرها 0.02%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وتشهد أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوعين الماضيين منذ يوم 13 يناير 2023 وحتى الآن هبوطا بحوالي 100 جنيها تقريبًا في كافة الأعيرة المتداولة بسوق الذهب في مصر، بسبب الاستقرار الملحوظ في سعر صرف الدولار، وتوقف المضاربة العنيفة على الذهب، وكذلك حدوث هدوء نسبي في الطلب على سبائك الذهب، مما تسبب في هبوط الأسعار .

كان سعر الذهب قد سجل مستوى تاريخي خلال تعاملات الأربعاء 11 يناير 2023، إذ وصل عيار 21 لـ 1950 جنيها.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3% إلى 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب، بجانب رفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الأربعاء، 1 فبراير 2023، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 1487 جنيها.

عيار 21 يسجل 1735 جنيها .

عيار 24 يسجل 1982 جنيها.

الجنيه الذهب 13880 جنيه.

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الشهور الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله مؤخرا وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الأيام الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أي تدخل خارجي فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.