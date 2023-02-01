صعود جديد للدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - واصل سعر الدولار ارتفاعه اليوم الأربعاء، مقابل الجنيه في البنوك مع نهاية التعاملات.

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر للشراء بواقع: 30.20 جنيه، و30.25 جنيه.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 30.05 جنيه للشراء، و30.15 جنيها للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 30.05 جنيه للشراء، و30.15 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 30.15 جنيها للشراء، و30.22 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.15 جنيها للشراء، و30.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 30.15 جنيها للشراء، و30.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 30.15 جنيها للشراء، و30.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.15 جنيها للشراء، و30.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.20 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

بنك البركة: 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.15 جنيها للشراء، و30.25 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.