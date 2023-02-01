شكرا لقرائتكم خبر عن "الجريدة الرسمية" تنشر قرار تشكيل لجنة لتسيير أعمال اتحاد غرف السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك لمدة 3 أشهر أو لحين إجراء انتخابات جديدة أيهما أقرب.

وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة أحمد الوصيف، وعضوية كل من جورج نادر الببلاوي، وعلاء عاقل، وعادل المصري، وعلي غنيم، ومصطفى فاروق حنفي، وناصر تركي ومحمد محمود عبدالله وتامر تادرس.

جاء قرار وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على القرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد.