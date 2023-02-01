الاقتصاد

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار تشكيل لجنة لتسيير أعمال اتحاد غرف السياحة

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى بتشكيل لجنة لتسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك لمدة 3 أشهر أو لحين إجراء انتخابات جديدة أيهما أقرب.

 

وزارة السياحة والأثار
وزارة السياحة والأثار 2

 

وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة أحمد الوصيف، وعضوية كل من جورج نادر الببلاوي، وعلاء عاقل، وعادل المصري، وعلي غنيم، ومصطفى فاروق حنفي، وناصر تركي ومحمد محمود عبدالله وتامر تادرس.

 

جاء قرار وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على القرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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