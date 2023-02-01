زيادة 10 جنيهات.. سعر الذهب في مصر مع منتصف التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء مع منتصف التعاملات، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي".

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1147 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1474 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1720 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1966 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 13760 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء إلى نحو 1929 دولارا للأوقية، بنسبة ارتفاع طفيفة قدرها 0.07%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.