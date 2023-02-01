شكرا لقرائتكم خبر عن «CowPay» توقع مع «فيزا» اتفاقية وشراكة استراتيجية لتطوير وتقديم حزمة جديدة من خدمات المدفوعات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة «CowPay» المصرية العاملة في خدمات التكنولوجيا المالية وميسر خدمات الدفع الإلكترونى، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «فيزا»،الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وذلك بهدف تطوير منظومة مدفوعات جديدة لتقديم حلول مناسبة لتطوير أداء الشركة والسوق المصري.

صرح بذلك محمد أبو خضرة الرئيس التنفيذي لشركة «CowPay».

وقال أبو خضرة، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع «فيزا» ستتيح للشركة تطوير منظومة مدفوعات جديدة وتقديم حلول مناسبة للسوق المصري تطور من أداء الشركة والسوق بشكل عام، وذلك من خلال توفير وتقديم حزمة خدمات مالية تناسب المستهلكين والتجار حيث تمكن الشركتين من الوصول إلى شرائح جديدة في الأسواق سواء التي تستهدفها البنوك أو الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية.

صرح المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات لومين و رئيس مجلس إدارة شركة كاوباي "أن الاتفاقية مع «فيزا» تمثل شراكة استراتيجية مع شريك لديه القدرات والتواجد علي الارض داخل السوق المصري مما يعزز استثماراتنا لتحقيق تطلعاتنا للتوسع المحلي و الإقليمي وتتيح للشركة تحقيق أهدافها الاستراتيجية في السوق المصري والمنطقة من خلال تقديم خدمات وحلول جديدة تناسب فئات جديدة مستهدفة.

ومن جانبها، قالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر: "نواصل التركيز على دفع التجارة الإلكترونية والتكامل الاقتصادي في مصر و نحن ملتزمون بتطوير وتوفير حلول تكنولوجيا المدفوعات التي تدعم "التحرك السريع" للنظام البيئي المزدهر للتكنولوجيا المالية". وأضافت: "يسعدنا التعاون مع "Cow Pay" حيث توفر هذه الشراكة حلول فورية لرقمنه المدفوعات بين الشركات (B2B)، مما يؤثر بشكل إيجابي على تدفقات المدفوعات وعلى الإنتاجية بشكل عام. وأكدت أن من أولويات شركة Visa دعم وتنمية مدفوعات الشركات B2B وينعكس ذلك في خططنا لتقديم وسائل الدفع وقبول المدفوعات المتطورة الذي يتناسب مع احتياجات الاسواق المصرية ويعكس دور الشركة وريادتها في حلول الاعمال و الشركات Visa Business Solutions

ومن الجدير بالذكر أن شركة «CowPay» هي شركة مصرية حاصلة علي رخصة ميسر دفع Payment Facilitator من البنك المركزي المصري و قد تم انشائها في 2019، ويضم مجلس إدارتها العديد من الخبرات المتميزة في قطاع المدفوعات و الاتصالات.

وتعمل «CowPay» على توفير حلول مبتكرة للشركات والعمال في مجال المدفوعات الإلكترونية وتيسير المدفوعات بما يتيح سرعة في قبول المدفوعات والتحصيلات وتساهم في الشركة العديد من المستثمرين الرواد في مصر والمنطقة.