شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين غرفة الملابس والبنوك الوطنية لتوفير الاحتياجات ودعم الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات بانه نظرا للمتغيرات الاقتصادية الحاليه وانخفاض قيمة راس المال وارتفاع الاسعار وارتفاع تكاليف و مستلزمات الانتاج والتضخم الحالي بالاضافة الي التحديات المالية الغير مسبوقة فان الغرفة تتعاون حاليا مع البنوك الوطنية وفي مقدمتها البنك الاهلي وبنك مصر لدعم القطاع من كافة الجوانب وتوفير التسهيلات الائتمانية للشركات و المصانع لكي تستطيع الاستمرار في مسيرتها الانتاجية ومحاولة توفير احتياجات القطاع.

وقال بيان بغرفة الملابس، إن الغرفة تعمل على مساندة ودعم العديد من المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات خلال الفترة المقبلة باعتبارها احد اهم قنوات التواصل بين المصنعين والتجار حيث تستعد الغرفة للمشاركة في معرض نيللي كيدز فاشون والذي يعقد خلال الفترة من 3 الي 5 فبراير الجاري بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر والذي يعد احد اكبر التجمعات لصناع ملابس الاطفال في مصر كما سيتواجد ممثلي البنوك الوطنية طوال فترة المعرض للرد علي كافة استفسارات العملاء والعاملين بالقطاع .

وأضاف عبد السلام ان المعرض يشمل ملابس الأطفال بمُختلف أنواعها لجميع المراحل العمرية واكسسوارات الأطفال (أولاد - بنات) و مستلزمات الأطفال الرضع ومستلزمات الحمل والرضاعة والأثاث ومستلزمات غرف الأطفال ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة.

وسيستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية.

ومن جانبها أكدت بهية مدحت نظيم عضو مجلس ادارة الغرفة أن المعرض يمتلك جميع مقومات النجاح وياتي في مقدمتها مشاركة زائرين من دول المملكة العربية السعودية والاردن والامارات وفلسطين والعراق وليبيا والمغرب وتركيا والسودان ومن المتوقع حضور اكثر من 7 الاف زائر وذلك ايضا بسبب اختيار التوقيت المناسب ومشاركة أكبر المصانع المتخصصة والتنظيم المتميز والاهتمام بالتسويق الالكتروني مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال المعرض وتوفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من مختلف المحافظات ومن الميادين العامة بمحافظة القاهرة.