بداية التعاملات.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

وفيما يلي سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، وفقاً لموقع "مصراوي":

البنك الأهلي المصري: 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع.

بنك مصر: 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 30.13 جنيها للشراء، و30.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.18 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

بنك البركة: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.13 جنيها للشراء، و30.23 جنيه للبيع.