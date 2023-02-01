شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال والمستثمرين أكبر داعم لمصلحة الضرائب لنجاح تطبيق المنظومات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على فتح باب الحوار وتبادل الآراء والمناقشة والاستماع لكافة المشكلات والحلول والمعوقات مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، موضحًا أن مصلحة الضرائب شهدت العديد من المشروعات الضخمة للتطوير والميكنة والتحول الرقمي، ولقد بدأت مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الاقرارات الإلكترونية وميكنة نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة قائلا بدأنا في الاقرارات الإلكترونية بشركات الأموال ثم الأشخاص الإعتبارية يليها الأشخاص الطبيعيين ولقد كان هناك العديد من التحديات التي واجهتنا لتطبيق هذه المنظومة الإلكترونية، ولكن رجال الأعمال والمستثمرين كانوا أكبر داعم لنا لنجاح هذه المنظومة والتي بدأت بالتطبيق عليهم ، مشيدا بالتزامهم بها حتى نجحت المنظومة في تطبيقها .

وأشار مختار توفيق إلى أنه بعد ذلك قامت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، مؤكدا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة لوزير المالية يوما بيوم، مضيفًا أن المنظومة مرت بالعديد من المراحل حتى وصلنا الآن إلى المرحلة الثامنة، موضحًا أن المراحل الأولى من تطبيق منظومة الفاتورة تم تطبيقها على مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة .

ودعا مختار توفيق مجتمع الأعمال وكل المجتمع الضريبي بمساعدة مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية بنجاح، وذلك بإلتزامهم بها، مطالبًا كافة الشركات بضرورة أن تلتزم برفع كامل فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لديها قدرة هائلة على تحليل البيانات وعلى اعطاء تنبيهات وتقارير بأى تغير يحدث عند أى ممول أو شركة بالنسبة للفواتير التي يقوم بإرسالها، بل إن المنظومة تقوم بإرسال ايميلات ورسائل للممولين لتنبيههم أن هناك انخفاض في عدد الفواتير المرسلة أو عدم قيامها بارسال الفواتير.

وتابع رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحصيلة الضريبية قد زادت بمعدل نمو 20%، قائلا لقد حققت مصلحة الضرائب حتى يناير 2023 معدل نمو تجاوز 17 % أو 18 % وهذا جاء نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية والتي من خلالها نستطيع حصر الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية ومتابعة المجتمع الضريبي بشكل دقيق، مشيرًا أنه عند تحليل الحصيلة الضريبية حتى 31 يناير 2023 نجد أن معدلات النمو كانت في المهن غير التجارية ، وضريبة كسب العمل، والأرباح التجارية، مؤكدا أن مصلحة الضرائب منفتحة تماما لتقديم كافة التيسيرات وحل المشكلات والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات.

وفيما يتعلق بموضوع التقدير الجزافي أكد مختار توفيق على وجود توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة، لافتا أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من 10 ملايين جنيه، كما يتم أيضا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق 10 ملايين جنيه، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات .

ومن جانبه أكد المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أن هذه الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على المنظومة الضريبية في مصر ودورها في تحفيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ودور مجتمع الأعمال في تحقيق ذلك، مضيفًا أن الندوة قامت باستعراض آخر ما توصلت إليه مصلحة الضرائب وجهودها في مشروعات التطوير الرقمي واستكمال ميكنة الضرائب ومشروع الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وتقديم الإقرارات إلكترونيا.

وأشاد " المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين"، بالعلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من ناحية وجمعية رجال الأعمال المصريين من ناحية أخرى ، قائلا إن هناك تعاون وثيق على مدار سنوات طويلة، مشيراً إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية صديق مقرب ومستمع جيد لصوت الصناع ومجتمع الأعمال باعتباره مهندس لمبادرة دعم قطاعي الصناعة والزراعة والتي سيتم تطبيقها الأسبوع المقبل، موجها شكره لرئيس مصلحة الضرائب المصرية على قبوله للدعوة وحضوره مع قيادات المصلحة لهذه الندوة لمد جسور التواصل بشكل مستمر .

وأكد علي عيسى أن تطوير السياسة الضريبية هي الأهم من تخفيض الضرائب، مطالبًا بالاستمرار في ثورة التغيير والتشريعات لوزارة المالية للانتهاء من مشروعات الميكنة وإصدار حوافز للمتلزمين ضريبيا.

وأكد الدكتور مهند طه خالد أمين صندوق جمعيه رجال الأعمال أن مجتمع الأعمال داعم ومساند بقوة لمشروعات ميكنة الضرائب لأنها في صالح الملتزمين، مشيراً لأهمية التيسير على الممولين في عملية نقل الملف الضريبي للمأموريات بكامل بياناته، وتسريع وتيرة العمل بين العاملين في المصلحة وفي ملفات التقادم حيث تعد استنزاف لجهود جميع الأطراف.

وأوضح ماجد عز الدين رئيس اللجنة المالية، أن الهدف من هذه الندوة ، هو الاستماع لجهود مصلحة الضرائب والموقف الحالي لاستكمال منظومة العمل الضريبي والفاتورة الإلكترونية وغيرها لتقريب وجهات النظر مع مجتمع الأعمال فيما يحدث وما هو قادم.

وأكد المهندس أحمد سرحان، نائب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن اللجنة يربطها علاقة متميزة بوزارة المالية وهيئاتها المختلفة ومطلعة عن كثب علي ما حدث من طفرة في مشروعات التطوير الرقمي في إطار من التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وجاء ذلك خلال ندوة مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع لجنتي المالية وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين وبحضور من جهة مصلحة الضرائب المصرية كل من رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، والدكتور فايز الضباعني رئيس الإدارة المركزية للمراكز الضريبية، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين و محمد عبد المنعم كشك معاون رئيس مصلحه الضرائب ورئيس وحده دعم المستثمرين ود. معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومها علي مدير المكتب الاعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ومدير عام الموقع الإلكتروني، وحجاج كامل مدير عام الاتصال والعلاقات العامة، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، وأعضاء المكتب الاعلامي لرئيس المصلحة حنان عبد الجواد وأحمد سعيد، وبمشاركة من جانب جمعية رجال الأعمال المصريين كل من علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وماجد عز الدين رئيس اللجنة المالية، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، وخالد الضحاوي نائب رئيس اللجنة المالية، والمهندس أحمد سرحان نائب أول رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور مهند طه عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية ومجموعه من أعضاء جمعيه رجال الأعمال المصريين.