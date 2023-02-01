شكرا لقرائتكم خبر عن لا تدع أى لحظة تفوتك مع هاتف HUAWEI nova Y70 بكاميرا بدقة 48 ميجابكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما نبحث عن الهاتف الذي يرضينا بمميزات قوية تكون كافية لاستخداماتنا اليومية، فسلسلة هواتف HUAWEI nova Y على الرغم من تصنيفها من الفئة الاقتصادية إلا أنها تنافس الفئات الأكثر تطور منها لتقديمها مميزات أكثر من احتياجاتنا اليومية وبسعر أكثر تنافسية، حيث يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 بقوة بطارية 6000 مللي أمبير مع تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5، وشاشة عرض كاملة مقاس 6.75 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل ومساحة تخزين كبيرة بسعة 128 جيجابايت.

ويتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بمزيج من الميزات المثيرة والمبتكرة التي تلبي احتياجات المستخدم، مما يمنحهم جهازًا عمليًا وعالي الجودة مع مساحة للترفيه اللامتناهي. لقد وضعنا أيدينا على هذا الهاتف الذكي الجديد وهذا هو سبب اعتقادنا بأنه وحش هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية.

بطارية طويلة الأمد وتقنية الشحن فائق السرعة من هواوي

توفر البطارية الكبيرة بسعة 6000 مللي أمبير في هاتف HUAWEI nova Y70 طاقة لمدة 3 أيام بشحنة واحدة كاملة. كما يسمح عمر البطارية القوي بثمانية مجالات استهلاك محسّنة بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي الفريدة من هواوي لتوفير الطاقة. علاوة على ذلك، يدعم هاتف HUAWEI nova Y70 تقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط، والتي تتيح تشغيل الفيديو لمدة ثلاث ساعات متواصلة بعد شحن لمدة عشر دقائق فقط. يوفر هذا الوقت للمستخدمين، ويسمح لهم باستخدام أجهزتهم بشكل أكبر، ويمنعهم من القلق بشأن طاقة البطارية أثناء تواجدهم خارج المنزل. كما أنه يوفر لهم وقتًا طويلاً للترفيه عند السفر أو التنقل أو مجرد الاسترخاء.

توفر شاشة العرض الكاملة مساحة أكبر لمشاهدة الشاشة

يتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بشاشة عرض كاملة من هواوي مقاس 6.75 بوصة، وهي شاشة أكبر من الطرازات السابقة. مع الشاشة الجديدة، يمكنك بسهولة مشاهدة المحتوى بحجم أكبر، سواء كان ذلك من خلال بث مقاطع الفيديو أو لعب الألعاب أو مشاهدة الصور. تصميم الشاشة نفسها أنيق وبسيط، مع شق ضيق لتحقيق أقصى استفادة من شاشة هاتفك المحمول. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الشاشة للجسم عالية جدًا، تبلغ 90.26٪، والتي تمنح المستخدمين تجربة بصرية ثرية وغامرة.

تمنحك الكاميرا الثلاثية المدعمة بالذكاء الاصطناعي خيارات لالتقاط صور عالية الجودة

تتيح الكاميرا الثلاثية المزودة بالذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز تصويرًا قويًا وعالي الجودة مباشرة من هاتفك الذكي. تتكون الكاميرا الثلاثية من كاميرا رئيسية عالية الدقة بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية تبلغ 120 درجة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا بعمق 2 ميجابكسل. تتيح الكاميرا الرئيسية مزيدًا من الضوء في الصور، مما يعزز جودة الصور وإعدادها. مع هذه الكاميرا، لن يفسد شعاع الضوء صورتك، وهي رائعة لالتقاط الصور الشخصية والمناظر الطبيعية. تعد الكاميرا ذات عدسة تصوير عريضة جدًا مثالية لإضافة جميع أصدقائك في صورة جماعية نظرًا لأن الزاوية الواسعة تسمح بمزيد من المحتوى في الإطار. تعمل كاميرا العمق على تعتيم خلفية الصورة للحفاظ على التركيز على الموضوع من خلال التصوير ثلاثي الأبعاد والعمق الدقيق. مع الكاميرا الثلاثية، لديك خيارات متعددة لميزات الكاميرا على هاتفك لإنتاج صور أكثر ديناميكية وتركيزًا وعالية الجودة.

مساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت

يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 170 حلقة من مسلسلات التلفزيونية و 13000 أغنية وأكثر من 60 فيلمًا. إذا احتاج المستخدمون إلى مزيد من السعة التخزينية لجميع المحتويات المفضلة لديهم، الهاتف يدعم تركيب بطاقة MicroSD بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. علاوة على ذلك، ستساعد تقنية ضغط الملفات الفائقة EROFTS على تنزيل المحتوى بسرعة وسهولة. مع هذه الكمية الكبيرة من التخزين، لا داعي للقلق بشأن التقاط الكثير من الصور أو تنزيل الكثير من ألبومات الموسيقى.

متجر AppGallery: موثوق ومبتكر وسهل الاستخدام وآمن

يتوفر متجر AppGallery الموثوقة والمبتكرة وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y70 حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

في حين أن كل هذه الميزات رائعة من تلقاء نفسها، إلا أنها تضيف إلى جهاز رائع ببطارية موثوقة مع تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge وشاشة عرض كبيرة، وكاميرا رائعة، ومساحة تخزين، واسعة.

معًا، تجعل هذه الميزات من هاتف HUAWEI nova Y70 أحد أكثر الهواتف الذكية أناقة من الفئة الاقتصادية التي يمكنك الحصول عليها اليوم.











